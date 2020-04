Saudi-Arabië neemt participatie in concertorganisator Live Nation HR

27 april 2020

22u17

Bron: Belga 17 Showbizz Saudi-Arabië heeft een belang van 5,7 procent gekocht in de Californische concertpromotor Live Nation die over de hele wereld en ook in België actief is. Dat blijkt uit documenten die maandag aan de Amerikaanse beurscommissie zijn bezorgd.

De Saudische investering in de grootste concertorganisator ter wereld zou een half miljard dollar waard zijn (ongeveer 460 miljoen euro). Ryad heeft nu een pakket van 12.337.569 aandelen in Live Nation.



Live Nation is zwaar getroffen door de coronamaatregelen wereldwijd want festivals en concerten moesten van de agenda verdwijnen of naar een latere datum verschuiven. De concertpromotor gewaagt van 8.000 getroffen shows van midden maart tot 31 maart. Daarvoor waren 15 miljoen tickets verkocht. Tien procent daarvan betrof afgelaste concerten.

De Belgische afdeling van Live Nation is onder meer organisator van Rock Werchter. Ook het Sportpaleis, de Lotto Arena en Vorst Nationaal zijn in handen van Live Nation België, waar Herman Schueremans CEO is.