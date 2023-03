Sasha Rosen maakt comeback in musical van ontslagen dj Wanne Synnave: “Het is goed scenario, verder is hij niet betrokken”

BV Freya Van den Bossche kreeg haatberich­ten op relatie met vriendin

Freya Van den Bossche verscheen onlangs met haar huidige partner Eva op de rode loper van ‘Film Fest Gent’. En hierop kwam heel wat reactie, vertelt ze in ‘De Tafel van Vier’. “Op straat en in rechtstreekse berichten kreeg ik veel lieve berichten, maar er kwam ook wel wat haatmail", zegt ze. Daar reageert ze dan ook op. “Als je zo’n dingen wil sturen, moet je tegen een antwoord kunnen ook. En het is dan ook gestopt.”