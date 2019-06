Exclusief voor abonnees Sasha Rosen liet haar broer Ruben achter in Nederland: “Ik ben veel Hollandse woorden al vergeten” CD

09 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Op haar 27ste verhuisde Sasha Rosen (41) voor de liefde naar Vlaanderen. Door haar keuze voor Davy Gilles ziet ze haar broer Ruben (40) minder vaak, maar de afstand heeft nooit afbreuk gedaan aan hun band. “Alleen toen Rubens oudste dochter drie maanden te vroeg geboren werd, had ik hem graag wat praktische beslommeringen uit handen genomen”, klinkt het in Story.

Een bloedband kent geen grenzen. Zangeres Sasha Rosen, de vrouw van Davy Gilles, woont intussen veertien jaar in België, haar broer Ruben bleef in Nederland, maar ze hebben daarom niet minder contact. “We horen elkaar regelmatig. Afspreken doen we minder: heen en terug naar mijn broer neemt al snel vier uur in beslag. We leiden nu eenmaal allemaal een druk leven, en hebben elk een gezin. Daardoor schiet er amper tijd over voor de familie.” De voorbije weken was het contact wel intenser, aangezien hun moeder Manja al voor de vijfde keer aan haar hart geopereerd werd. Gelukkig herstelt ze voorspoedig.

Op zulke momenten ervaren jullie die afstand wellicht echt als vervelend?

Sasha: “Ja, ook toen Rubens oudste dochter te vroeg geboren werd en nog drie maanden in het ziekenhuis moest blijven. Ik was graag een grotere steun geweest, en ik had hen graag wat praktische beslommeringen zoals koken uit handen genomen. Maar dat ging niet.”

Ruben: “Op zo’n moment heb je inderdaad meer nood aan een knuffel dan aan een telefoontje. En we nemen ons wel dikwijls voor om meer af te spreken. Ook voor onze kinderen, want die komen goed overeen.”

