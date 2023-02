Sasha Rosen keert na zeven jaar terug naar de musical

In het aangrijpende ‘If I fall’ speelt ze weduwe Camila Rodriguez, de mama van het meisje dat het slachtoffer wordt van sexting. “Het was met twee kleine kindjes en de bloeiende carrière van Sasha & Davy niet zo handig om in een musical te spelen, maar ik wist: als er iets interessants voorbijkomt, zeg ik geen nee”, aldus Sasha. “Het is na al die tijd wel een sprong in het diepe merk ik nu toch, het is spannend, zeker gezien het heftige thema. Ik word in deze productie van The Singing Factory ook omringd door heel gedreven jongeren die zich voor de volle 200 procent inzetten en er iets moois van willen maken, daar kan menig professioneel acteur nog iets van leren.”