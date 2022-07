Sasan Azimi uit ‘The Sky is the Limit’ scheurt tegen 327 km/u over Nederlandse snelweg

Vlaanderen leerde de broers Salar en Sasan Azimi midden 2017 kennen bij hun passage in het vierde seizoen van ‘The Sky is The Limit’. De twee Iraanse broers kwamen als tiener naar Nederland en schopten het daar via de zakenwereld tot multimiljonairs.

Begin 2021 werden Salar en Sasan nog even opgepakt op verdenking van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Een geval van jaloezie, zeiden de broers toen, en ook dat de politie bij hen nooit iets zou kunnen vinden. “Ik heb al mijn vragen en antwoorden gegeven. Ik heb niks te vrezen”, zei Salar daar destijds over in een reactie aan HLN. Daarnaast waren de broers in het verleden ook niet bang om hun rijkdom in de kijker te zetten. In oktober vorig jaar gooide Salar Azimi bijvoorbeeld nog alle remmen los in Monaco. “Vijf dagen in totaal en we hebben zo’n 150.000 euro uitgegeven aan champagne en eten”, klonk het toen bij de oudste Azimi-broer.