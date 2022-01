Sarah Vandeursen stopt met ‘De ideale wereld’: “Ik begon cynisch te worden”

‘De ideale wereld' moet het binnenkort zonder twee boegbeelden stellen. Eerder kondigde presentator Jan Jaap van der Wal al aan dat hij ermee stopt, nu laat ook Sarah Vandeursen weten dat ze afscheid neemt van het programma. “Er zijn verschillende redenen, maar één daarvan is dat ik merkte dat ik cynisch begon te worden”, vertelde ze in ‘De afspraak’ op Canvas. “Veel mensen denken dat dat heel plezant is (om elke dag met humor bezig te zijn, red.), maar dat is ook heel zwaar. Vooral omdat dat het echte leven niet is. Doordat je over alles een mop moet maken, blijft er niets meer over. Je neemt niets meer serieus, terwijl sommige zaken gewoon niet grappig zijn.”

Toen ze net bij de redactie van ‘De ideale wereld’ terechtkwam, crashte Vandeursen even, vertelde ze vorig jaar in een interview met HUMO. “Ik zat niet zo goed in mijn vel, en ik zag ook niet in dat ik toch al enkele toffe dingen had gedaan. Ik dacht nog steeds: ik ben maar een marginaal, stom wijf. Bovendien was ik onder de indruk van die omgeving. Na mijn crash ben ik in therapie gegaan. Dat is mijn beste beslissing ooit geweest. Ik heb toen alle illusies, alle gewoontes die ik had gekweekt, tot op de grond moeten afbreken.”