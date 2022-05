Sarah van Soelen wil niet te zien zijn in docu rond André Hazes: “Ik wil verder met mijn leven”

Showbizz Ruben Van Gucht in alle stilte getrouwd met hoogspring­ster Blanka Vlašić, de twee verwachten een zoontje

Heuglijk nieuws ten huize Ruben Van Gucht (35). Het sportanker is in alle stilte getrouwd met hoogspringster Blanka Vlašić (38), de eeuwige rivale van Tia Hellebaut en meervoudig Olympisch medaillewinnares. De twee gaven elkaar afgelopen maandag het jawoord in Split, het stadje in Kroatië waar Blanka woont. Hun liefde werd meteen ook bezegeld want de twee verwachten samen een eerste kindje.

