Sarah van Soelen reageert voor het eerst op haar ‘breuk’ met André Hazes: “Hebben een pauze”

ShowbizzEind oktober raakte het nieuws bekend dat Sarah van Soelen (25) en André Hazes (27) niet langer een koppel vormen. De twee verdwenen van elkaars sociale media. De Nederlandse zanger trekt ondertussen ook steeds vaker op met zijn ex Monique. Toch blijkt het allemaal niet zo simpel te zijn. In een gesprek met het account Reality FBI laat Sarah weten dat hun breuk niet definitief is.

Er waren in de afgelopen periode wel subtiele hints op sociale media, maar officieel heeft Sarah van Soelen zich niet uitgesproken over haar relatiestatus met André Hazes. De twee maakten in april hun relatie wereldkundig en waren zes maanden lang onafscheidelijk. Eerder dit najaar raakte het nieuws bekend dat hun romance voorbij is, maar ondertussen blijkt er meer aan de hand te zijn. Volgens van Soelen zijn ze namelijk niet officieel uit elkaar.

Pauze

Uit een chatgesprek met het account Reality FBI werden er nu een aantal zaken duidelijk. Een groot deel van het gesprek is niet te zien, maar een aantal uitspraken van de blondine zijn toch redelijk opvallend. Wanneer Sarah de vraag krijgt of ze überhaupt nog contact heeft met André reageert ze met het volgende: “Weinig, maar dat zegt toch niks?” Daarnaast maakt ze duidelijk dat een hereniging niet uitgesloten is. “Niks is uit (...) maar er is inderdaad een pauze voor ons allebei. Veel dingen te verwerken en daar is rust bij nodig.”

Verder is het ook duidelijk geworden dat Sarah niet meteen de grootste fan is van Monique, de ex van André Hazes. Via de chat stuurde Sarah bijvoorbeeld een foto door van Monique samen met haar zoontje. “Ik ga stuk. Dit had ik twee weken geleden met mijn verjaardag aan.” Uit het gesprek blijkt ook dat de twee nooit vriendinnen zullen worden. “Als ik normaal tegen haar moet doen voor het kind, zal ik het zeker doen. Daarbuiten om: nee.”

