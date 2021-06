Sarah van Soelen over het drankgebruik van André Hazes: “Geen hevige drinker”

ShowbizzSarah van Soelen (25), de nieuwe vriendin van André Hazes (27), heeft op sociale media wat meer verteld over het drankgebruik van de Nederlandse zanger. “Dré is geen hevige drinker”, klinkt het in een reactie op het Instagramaccount van ‘Roddelloog’.

Sarah vertelde onder meer aan René Watzema en Fawry, de twee beheerders van het account dat André Hazes niet zo vaak drinkt. “Af en toe een biertje of een wijntje. Ik laat hem daar ook vrij in, want mijn probleem heeft niets met hem te maken.”

Anderhalf jaar in een afkickkliniek

Met deze laatste uitspraak verwijst van Soelen naar haar voormalige alcoholverslaving. In een recent interview met het Nederlandse magazine Story heeft Sarah onlangs voor het eerst verteld over de periode waarin ze verslaafd was aan cocaïne en alcohol. Om komaf te maken met haar verslaving, heeft de nieuwe vriendin van André Hazes ook anderhalf jaar in een afkickkliniek doorgebracht.

Ondanks haar voormalige verslaving heeft ze het wel niet moeilijk met het feit dat haar nieuwe vriend wel af en toe een glaasje drinkt. Naar eigen zeggen kan ze er ook prima mee omgaan. “Ik ben een hele sterke meid, dus geen paniek, ik ga niet door Dré aan de drank of drugs, dat hoofdstuk is afgesloten.” Daarnaast benadrukt ze ook dat André Hazes er alles aan doet (of zou doen) om haar op het rechte pad te houden.

