Sarah van Soelen heeft het zoontje van André Hazes nog niet ontmoet

“Zover zijn we nog niet. Dat is ook logisch. Daar heeft Monique ook een stem in. Al duurt het een jaar, of twee jaar, dat moet ik respecteren”, vertelt de zanger in het Nederlandse tijdschrift Story. “Monique is zelf dochter van gescheiden ouders. Zij weet daarom als geen ander hoe ze het voor Dré wil.” Het contact met Monique verloopt volgens Hazes heel goed. “De band die wij nu hebben, daar teken ik voor als ik dat zo mag houden. Het gaat echt perfect tussen ons, of dat moet een spel zijn, maar dat denk ik niet.”