Sarah Van Soelen geeft update over verslaving na breuk met André Hazes: “Ik ben nog altijd clean”

Naar eigen zeggen krijgt de blondine sindsdien veel vragen over haar verslaving, maar alles is in orde met haar gezondheid. “Over twee dagen ben ik twee jaar clean en nuchter”, schrijft ze. “Ik ben erg trots op mezelf dat ik er geen moment aan heb gedacht om weer te gaan drinken of gebruiken. Ik ga nog steeds uiteten en pak soms een feestje (no lockdown). Alleen dan zonder alcohol en drugs. Ik voel mij er heel goed en sterk bij. Hoewel het een bewogen jaar is geweest, ben ik niet teruggevallen en ben ik er alleen maar sterker uitgekomen. Tot zover dus erg trots op mezelf.”