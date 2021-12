Sarah van Soelen geeft update over relatie met André Hazes: “We zijn er in goede en slechte tijden voor elkaar, ook nu”

ShowbizzEind november liet Sarah van Soelen (26) al weten dat haar relatie met André Hazes (27) niet definitief voorbij is. Een uitspraak waar ze nu nog steeds volledig achter staat. In een interview met het Nederlandse magazine ‘Beau Monde’ bevestigde de blondine nogmaals dat het enkel om een pauze gaat. “Het is een beslissing die we samen genomen hebben.”

In oktober raakte bekend dat de turbulente romance tussen Sarah van Soelen en André Hazes na zes maanden voorbij was, maar ondertussen is gebleken dat de breuk dan toch niet zo definitief is. Officieel is het duo gewoon on a break. “We hebben samen besloten om een pauze in te lassen”, aldus Sarah in ‘Beau Monde’. Hoelang deze precies gaat duren, weet de blondine niet. Ondertussen woont de Nederlandse zanger wel bij zijn moeder Rachel. “Hij heeft veel aan zijn hoofd en heeft het zwaar. Hij kreeg de afgelopen jaren veel voor zijn kiezen. Hij heeft het nodige te verwerken en daarbij is rust belangrijk. Ik begrijp hem en ik steun hem.” Sarah benadrukt ook dat er geen ruzie is en dat er geen andere vrouw in het spel is. “Ons gesprek was moeilijk, maar wel redelijk. Er is niet geschreeuwd, er zijn geen dramatische dingen voorgevallen. Hij is mijn beste maatje en we zijn er in goede en slechte tijden voor elkaar. Ook nu.”

Geen sprake van bedrog

Sarah van Soelen vertelt in het gesprek ook nog hoe hun romance precies begonnen is. Toen Hazes’ relatie met Monique op de klippen liep, vond hij veel steun bij haar. Als gevolg beweerden veel mensen dat Sarah hem had ‘afgepakt’ van Monique, maar daar is volgens haar niets van waar. “Ik heb Dré twee jaar geleden, toen hij vrijgezel was, leren kennen. We hadden een gezellige avond waarop we aan één stuk door met elkaar gesproken hebben en zo ontstond er een vriendschappelijke band”, klinkt het onder meer. Nadien kreeg André Hazes nog een relatie met Bridget Maasland, maar uiteindelijk koos hij opnieuw voor Monique. In die periode had Sarah geen contact meer met de Nederlandse zanger. Toen zijn relatie met Monique wederom op de klippen liep, zocht Hazes contact met de (plus)papa van Sarah. “André vroeg of hij hem aan een huis kon helpen. Dat lukte niet. Omdat wij thuis genoeg ruimte hebben, is Dré bij ons komen wonen. En ja, van het één kwam het ander.”

Quote Ze proberen me kapot te maken. Ze vergeten dat ik een mens van vlees en bloed ben Sarah van Soelen

Extreme geruchten

De relatie tussen Sarah en André bracht wel nog meer uiteenlopende geruchten met zich mee. In haar interview met ‘Beau Monde’ geeft Sarah toe dat ze wist dat ze te maken ging krijgen met enige media-aandacht. Dat het allemaal zo heftig ging worden, had ze dan weer niet verwacht. In de afgelopen maanden heeft Sarah dan ook enkele extreme geruchten gelezen. “Ik zou al zes keer zwanger zijn geweest, in Andrés vorige relatie hebben gestookt, voor het geld bij André zijn en weer aan de drank en drugs zitten.”

De vele roddels laten haar ook niet koud. “Ik zou liegen als ik zeg dat het me niets doet, want ze proberen me kapot te maken. Ze vergeten dat ik een mens van vlees en bloed ben.” Vooral de geruchten over een terugval doen haar nog het meest pijn. “Volgens mij beseffen mensen niet wat een verslaving met je doet en waar wij allemaal doorheen moeten. Gelukkig sta ik sterk in mijn schoenen en ben ik al twee jaar clean.”

