Sarah Talbi haalt miljoenen views op YouTube en TikTok: “Ook zonder armen kan je een heel gewoon leven leiden”

Muziek Get Ready signeert verzamel­plaat en jij kan 'm winnen

Al 25 jaar staan ze ‘Samen’ op de planken, de mannen van Get Ready. Ter ere van dat jubileum brachten ze in het najaar bij PIAS een verjaardagsalbum uit. “En nu ook een vinylplaat, da’s terug in, hé”, zeggen ze. Vijfhonderd exemplaren zijn er gemaakt, één daarvan signeerde Get Ready tijdens 24 UUR LIVE en die kan jij hier winnen.

23 januari