Sarah Salah doet boekje open over ex-lief André Hazes: “Hij had opeens een ego”

Sarah - die Marokkaanse en Egyptische roots heeft - en André leerden elkaar naar verluidt in augustus kennen, in de chique ‘Harbour Club’ in Vinkeveen. Het klikte, en niet veel later werden de twee een koppel. In oktober werd ze met André gespot op het vliegtuig naar Dubai. Aan het Nederlandse Shownieuws bevestigt Sarah nu dat ze toen inderdaad een relatie had met de zanger, én dat ze niet goed wist hoe bekend hij was. “Ik werk voornamelijk in Egypte, en ben daardoor bijna niet in Nederland”, klinkt het. “Ik wist daardoor niet zo goed waar ik in terecht kwam, toen ik verliefd werd op André... We waren heel verliefd.”