Sarah Puttemans openhartig in nieuwe video: “Mensen leren mij nu pas echt kennen, dit is wie ik echt ben”

ShowbizzBegin dit jaar begon ze al met vloggen, maar ondertussen neemt Sarah Puttemans (22) ook de tijd om de vragen van haar volgers te beantwoorden in een Q&A. In de video vertelt de Leuvense influencer onder meer hoe ze haar lief Viktor Verhulst heeft leren kennen, hoe ze haar tijd op de schoolbanken ervaren heeft en over de vooroordelen die sommige mensen over haar hebben. “Net daarom ben ik beginnen vloggen. Het was tijd om een andere kant van mezelf te laten zien.”

In haar vlogs geeft Sarah Puttemans haar volgers al sinds begin dit jaar een inkijk in haar leven. Zo kregen we bijvoorbeeld al te zien hoe ze oud op nieuw vierde in het buitenland. Deze week is er uitzonderlijk geen vlog, maar gooit de Leuvense influencer het over een andere boeg. In een Q&A-video reageert ze uitgebreid op vragen van haar fans. Een vraag die volgens Sarah vaak gesteld werd: ‘Wat doe je precies als job?’ Ondertussen is Sarah al zo’n vijf jaar professioneel influencer. Op haar Instagram-account heeft ze in totaal 130.000 volgers. “Het is redelijk spontaan begonnen”, vertelt Sarah in haar nieuwe video. “Ik deelde vaak foto’s van mezelf of vakantiefoto’s. Het was nooit mijn doel om voltijds influencer te worden, maar plots is het heel snel beginnen groeien.”

Strandbar in Frankrijk

Sarah mag dan wel voltijds influencer zijn, maar veel van haar volgers dachten dat ze voor Dills, het bedrijf van haar ouders werkte. “Ik spring wel bij in de drukke periodes”, klinkt het in de video. Naar eigen zeggen helpt de brunette haar familie ook met alle plezier. “Ik heb een hele sterke band met mijn ouders”, klinkt het overtuigend. Dat Sarah erg close is met haar ouders en haar broer blijkt ook uit haar wekelijkse vlogs. Zo komen ze regelmatig in beeld. Daarnaast gaan ze als gezin ook vaak samen op vakantie naar bijvoorbeeld Dubai. Wie nog belangrijk is voor Sarah is haar vriend Viktor Verhulst. Het koppel is ondertussen al iets meer dan een jaar samen en haar volgers waren dan ook benieuwd naar hoe ze elkaar leren kennen hebben. “We hebben elkaar toevallig leren kennen op vakantie in Frankrijk”, legt Sarah uit. De twee hebben een aantal gemeenschappelijke vrienden en Viktor was met een aantal van hen op stap. “Uiteindelijk zijn we toevallig aan de praat geraakt in een strandbar.”

(Lees verder onder de foto.)

Volgers van de Leuvense influencer waren ook benieuwd naar de schooltijd van Sarah. In haar video vertelt ze dat ze naar de middelbare school ging in Leuven. Hier heeft ze gekozen voor de richting moderne talen. “Ik heb het toen niet altijd even makkelijk gehad”, geeft Sarah eerlijk toe. “Het klassieke systeem was redelijk moeilijk voor mij.” Als gevolg koos Sarah voor middenjury en heeft ze een jaar op internaat gezeten in Oostduinkerke. “Voor mij persoonlijk is dat heel goed meegevallen. Ik heb ook enkele mooie vriendschappen overgehouden aan deze periode.” Uiteindelijk slaagde Sarah erin om haar vijfde en zesde jaar op één jaar tijd af te ronden. Alleen voor haar Duits moest ze nog naar Berlijn. “Ik heb twee maanden bij een gastgezin gewoond. Nadien heb ik mijn examen afgenomen en was ik geslaagd.” Vervolgens vertrok Sarah richting Parijs om er fashion business te studeren. Alleen voelde ze zich daar niet thuis. “Ik vond het moeilijk om contacten te leggen en voelde mij vaak alleen.” Uiteindelijk besloot Sarah om terug te keren naar België en haar bachelor af te maken in Antwerpen.

Mentaal welzijn

Verder heeft de vriendin van Viktor Verhulst het in haar Q&A kort over haar uiterlijk. Veel van haar volgers denken namelijk dat ze iets aan haar gezicht heeft laten doen. “Mensen denken soms dat ik botox laat doen, maar dat is niet zo.” Al begrijpt Sarah wel waarom ze deze vraag af en toe krijgt. “Op Instagram zie je vaak alleen maar het perfecte plaatje.” De Leuvense influencer krijgt wel nog te maken met andere vooroordelen. ”Mensen hadden commentaar op mij of konden mij niet uitstaan. Af en toe krijg ik ook gemene berichten”, legt Sarah uit. Gemene reacties laat ze naar eigen zeggen niet langer aan haar hart komen, maar het is wel één van de redenen waarom ze is begonnen met vloggen. “Ik wilde een andere kant van mezelf laten zien. Ik ben oprecht blij dat ik het gedaan heb.“Mensen leren mij nu echt kennen. Dit is gewoon wie ik echt ben. Dit is de echte Sarah.”

In haar Q&A benadrukt Sarah ook dat niet alles wat je ziet op sociale media echt is. “Soms heb ik een slechte dag en dan deel ik een foto van een maand geleden. Maar dat weten mensen natuurlijk niet.” Daarnaast geeft Sarah toe dat sociale media inderdaad een grote rol speelt in het mentale welzijn van zowel mannen als vrouwen. Iets waar Sarah zelf ook af en toe last van heeft. “Als ik mij wat minder goed voel, dan post ik bijvoorbeeld een aantal dagen niet.” Maar haar gouden tip is om over je problemen te praten. Volgers van Sarah wilden verder ook nog weten of ze zich vaak onzeker voelt. “Toen ik jonger was, zat ik minder goed in mijn vel. Ik heb lang getwijfeld over wat ik wilde doen. Ik was geen goede studente en daar zat ik echt mee in. Ik wilde graag iets bereiken, want ik wist van mezelf dat ik ambitieus was.” Door ouder te worden, begon Sarah zich wel minder onzeker te voelen. “Af en toe voel ik mij nog onzeker, maar ik probeer om mij op te trekken aan de dingen die wel goed gaan.”

(Lees verder onder de foto.)

Een leven voor de camera gaat Sarah ook duidelijk goed af. Ondertussen is de Leuvense nu al enkele weken aan het vloggen en in haar nieuwe video maakt ze duidelijk dat ze hier nog lang mee wil doorgaan. “Ik ben blij dat ik hiermee begonnen ben. Ik vind het fijn om mijn leven te delen en zo leren mensen mij ook echt kennen.” Vloggen was voor Sarah ook een logische, volgende stap. Daarnaast was ze ook zelf aan iets nieuws toe. “Ik wilde meer dan alleen maar foto’s nemen en ik voelde ook gewoon aan mijn volgers dat er erg veel vraag naar was.”

‘De week van Sarah’ is elke zondag te zien op het YouTube-kanaal van Sarah Puttemans.

