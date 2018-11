Sarah-Lynn Clerckx uit ‘Familie’ droomt van een gezin: “Lukas en ik hebben al namen voor kinderen”

Christophe D'huysser

02 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ze is pas 19, maar Familie-actrice Sarah-Lynn Clerckx heeft al een klare kijk op het leven en de liefde. De recente scheiding van haar ouders heeft haar heldere inzichten gegeven, maar ook van haar eigen relaties leert ze. “Het is belangrijk om iemand eerst wat beter te leren kennen”, zegt ze in Story.

Fictie en realiteit liggen soms dicht bij elkaar. In de VTM-soap Familie speelt Sarah-Lynn Clerckx een kind van gescheiden ouders en dat is de actrice in het echte leven sinds kort ook. Onlangs hebben haar ouders Kristoff en Nadja na liefst 28 jaar een punt gezet achter hun relatie. “Voor mij was dat geen grote verrassing, want het ging al een tijdje niet meer zo goed tussen hen”, vertelt Sarah-Lynn. “Eigenlijk is het beter dat ze geen koppel meer zijn.”

Je bekijkt het langs de positieve kant.

Als mijn ouders ongelukkig zijn, moeten ze toch niet voor mij en mijn broers samenblijven? Ze moeten vooral doen wat hen gelukkig maakt. (denkt na) En mama en papa komen onderling nog steeds goed overeen. Ze hebben samen een bedrijfje, dus dat moet ook wel.

Denken je broers daar ook zo over?

