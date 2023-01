Sarah Jessica Parker verrast fans van ‘And Just Like That...’: Carrie loopt hand in hand met oude vlam

De fans van ‘Sex and the City’ kunnen hun hart ophalen, dankzij de spin-off ‘And Just Like That’. In het eerste seizoen werden ze opnieuw ondergedompeld in de modebewuste wereld van de hartsvriendinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). De vierde vriendin, Samantha Jones (Kim Cattrall), was nergens te bespeuren. Naar verluidt bedankte de actrice voor de reboot. Maar niet gevreesd, want bedenker Michael Patrick King verklapte eerder al aan ‘Variety’ dat ze wél degelijk een verhaallijn zal krijgen in het tweede seizoen. Op welke ‘manier’ Samantha precies zal verschijnen, is echter nog niet bekendgemaakt.