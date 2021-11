Sarah Jessica Parker heeft genoeg van kritiek op uiterlijk: “Ik wéét hoe ik eruitzie”

CelebritiesBinnenkort is Sarah Jessica Parker (56) weer te zien als de flamboyante schrijfster Carrie in ‘And Just Like That’, het langverwachte vervolg op ‘Sex and the City’. Niet alleen zijzelf is ondertussen zichtbaar wat ouder geworden, maar ook haar personage. En daar komt veel commentaar op, vertelt ze in Vogue.

Sarah Jessica Parker staat in december op de cover van Vogue, net op tijd voor de release van ‘And Just Like That', dat bij ons op Streamz te zien zal zijn. De reacties op de show - en de eerste beelden die daarvan uitlekten - zijn overweldigend, geeft de actrice toe. Maar niet altijd op een goede manier. “Er is zoveel vrouwonvriendelijk geklets over ons", zegt ze in Vogue. “Dat zou een man. Nooit. Overkomen. ‘Grijs haar, grijs haar, grijs haar. Heeft ze grijs haar?’ Ik zit dan bij Andy Cohen (een Amerikaans televisiepresentator, red.) en die heeft een vol hoofd grijs haar en hij ziet er fantastisch uit. Waarom is dat voor hem wel oké?"

Rimpels

Parker voegt eraan toe dat de reacties vooral op sociale media grof kunnen zijn. “Iedereen heeft wel iets te zeggen: ‘Ze heeft te veel rimpels, ze heeft niet genoeg rimpels.' Het voelt alsof mensen niet willen dat we perfect oké zijn met wie we zijn. Alsof ze het leuk vinden dat we gepijnigd worden om wie we vandaag zijn. Of we er nu voor kiezen om op een natuurlijke manier ouder te worden en er niet perfect uit te zien, of dat we iets laten doen om ons beter te voelen. Ik wéét hoe ik eruitzie. Ik heb geen keuze. Wat ga ik eraan doen? Stoppen met ouder worden? Verdwijnen?”

Volledig scherm Een eerste beeld uit 'And Just Like That' © HBO

Al is er natuurlijk ook leuk nieuws te melden. Fans van ‘Sex and the City’ zullen hun hartje kunnen ophalen met de reboot, want het appartement van Carrie zal opnieuw te zien zijn, met daarin alle spulletjes - en kleren - die het zo herkenbaar maken. Allemaal te danken aan Parker zelf, verklapt ze. “Ik heb al het originele materiaal zelf opgeslagen. Meubels, kledij: alles. Ingepakt per seizoen, per aflevering en per scène. Ik heb echt alles bewaard.” Wat natuurlijk de vraag opwerpt: waaróm zal het appartement in de reeks te zien zijn? Woonde Carrie niet bij haar grote liefde, Mr. Big, in? “Een van de belangrijke vragen die in ‘And Just Like That’ opgeworpen zullen worden, is: ‘Waarom blijf je al die jaren vasthouden aan een plek als deze’", antwoordt Parker diplomatisch. “Waarom kan je het niet gewoon achter je laten?"

Setfoto’s

Geen wonder dat ze geen concreet antwoord wil geven, want de details over de reboot worden angstvallig geheim gehouden. Het enige dat wel al zeker is, is dat Kim Cattrall als enige van de vier originele hoofdrolspelers niet opnieuw haar opwachting zal maken. Verder is het vooral speculeren op basis van de setfoto’s die langzaamaan uitlekken: een mogelijke dood, een nieuwe liefde voor Carrie ... Voor de echte details blijft het wachten tot december, wanneer ‘And Just Like That' in première gaat op Streamz.

