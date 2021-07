Sarah Ferguson praat over ex prins Andrew: “Ik zal altijd achter hem blijven staan”

Zijn voormalige echtgenote Sarah Ferguson is wel altijd aan z'n zijde blijven staan. En dat gaat ze blijven doen, vertelt ze nu in People. “Welke uitdagingen hij ook heeft, ik zal achter hem blijven staan als de co-ouders die we samen zijn. Ik geloof dat hij een vriendelijke, goede man is. En hij is een geweldige vader voor onze meisjes.”

Sarah en Andrew hebben samen twee kinderen, prinses Beatrice en prinses Eugenie. De twee scheidden in 1996, maar zijn wel altijd close gebleven. Zo wonen ze nog steeds in hetzelfde huis. “We zijn het gelukkigste gescheiden koppel ter wereld", vertelde ze in 2015. “We wonen in hetzelfde huis, maar het is dan ook een groot huis.” En in 2018 vertelde ze: “Hoewel we geen koppel zijn, geloven we echt in elkaar. De Yorks zijn een verenigde familie. Dat hebben we laten zien. Je zag het op de ‘royal wedding’. We steunen elkaar, we vechten voor elkaar. We hebben zoveel respect voor elkaars positie en gedachten en we luisteren naar elkaar. En we zitten rond de tafel en drinken samen thee. Het is een heel belangrijk deel van ons leven."