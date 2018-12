Sarah Bettens start met nieuwe groep: “Het klinkt elektronisch, helemaal anders dan K’s Choice” DBJ

04 december 2018

07u05

Bron: NB 0 Showbizz Binnenkort laat Sarah Bettens (46) K’s Choice even voor wat het is om zich helemaal in te zetten voor een nieuw project. Met Rex Rebel gaat ze elektronische popmuziek maken, haar eerste single hoopt ze volgend jaar tegen de zomer uit te hebben.

“Het klinkt elektronisch, helemaal anders dan K’s Choice”, vertelt Sarah in Het Nieuwsblad. “Rex Rebel is ontstaan uit een nummer waaraan ik voor K’s Choice was begonnen, met beats in plaats van mijn elektrische gitaar. Ik voelde dat dit niet bij de groep zou passen, maar anderen moedigden mij aan om er toch mee door te gaan. Gaandeweg heb ik een muzikale wereld ontdekt die ik fantastisch leuk vind.”

Met haar groep K’s Choice tourt Sarah Bettens momenteel tot begin februari langs Vlaamse en Nederlandse theaters, maar wanneer die tour afgelopen is, wordt er dus even geen nieuwe muziek meer geschreven voor de band. Sarah wil zich volledig focussen op Rex Rebel. “Momenteel zijn we muziek aan het afmixen die we hebben opgenomen met producer Jeroen Swinnen”, vertelt Sarah, die met drummer Wim Van Der Westen en toetsenist Reinout Swinnen uit K’s Choice samenspeelt in Rex Rebel. “Nu zitten we in de fase dat we aan het repeteren zijn en een show in elkaar steken. We hebben leuke dingen in het vooruitzicht. We hopen voor de zomer een eerste single uit te brengen. Vorige week heb ik ook al een meeting gehad met een mogelijke manager in Amerika, die voor ons in september showcases in Los Angeles en New York wil opzetten.”