Sandy Tura ziet via Facetime hoe haar ouders zich goed redden: “Papa helpt zelfs voor het eerst wat mee in het huishouden” Frederik Velghe

14 april 2020

06u00

Minstens één keer per week trekt Sandy Tura in betere tijden richting het huis van haar ouders. "Mijn pa is dan de grote knuffelaar. Die momenten zijn nu vervangen door Facetime-gesprekken", klinkt het in Dag Allemaal. "En dan zie ik dat het wonderwel goed gaat tussen m'n ouders."

De Tura-familie moet het zonder fysiek contact stellen in deze periode. En dat doet hen wel wat, want het zijn knuffelaars. Maar ze redden zich, met dank aan de technologie. “Mijn broer gaat tot bij hen aan de deur met een iPad”, zegt dochter Sandy. “Hij legt die voor de deur, helemaal klaar voor een Facetime-babbel met ons allen samen. En ik moet zeggen, dat zijn best intense en gefocuste gesprekken. Ik kijk daar altijd enorm naar uit.”

En dan zie je dat jouw ouders het moeilijk hebben in hun ­isolement?

Weet je, het gaat wonderwel goed met die twee. Papa zit dikwijls beneden in z’n studio, mama leest nóg meer dan ze anders al doet. En zo weten ze zich bezig te houden. Papa kan ook vlakbij nog het park in, om te joggen. En hij helpt zelfs al eens mee met huishoudelijke taken die hij nooit eerder heeft gedaan.

Verbaast dat jou, dat ze het zo goed stellen?

Ik had er toch schrik voor. Zeker papa is normaal gezien zo graag druk bezig. Als hij geen afspraak heeft met iemand, dan bedenkt hij er wel één. (lacht) Maar kijk, ze beseffen heel goed dat het nódig is. En dat ze op hun ­leeftijd geen risico’s moeten nemen. Al denk ik eerlijk ­gezegd dat papa’s longinhoud groter is dan de mijne.

Kan jij zelf nog goed overweg met de situatie?

Ik kook heel graag, hé. Luk ­(Alloo, haar man, nvdr) is overgelukkig met alles wat ik ’m nu voorschotel. Verder heb ik m’n lectuur, ik ben bezig met de boekenreeks ‘De zeven zussen’. En ik doe klusjes die ik lang uitgesteld heb. Al m’n schoenen eens goed poetsen zoals het hoort, bijvoorbeeld. En dan met Luk wat puzzelen, Scrabble spelen, schaken. We vervelen ons niet. Maar ik mis het toch om m’n vrienden nog eens te kunnen vastpakken.

