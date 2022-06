Sandrine André en Sieg De Doncker tellen af naar de seizoensfinale van 'Familie': "Ik wou de stunts zelf doen, maar ze waren te gevaarlijk”

Muziek Na de muziek, nu ook de boeken: trilogie over Tomorrow­land in de maak

Goed nieuws voor wie ook na de festivalweekends graag verder geniet van Tomorrowland: er is een boekenreeks over het Belgische festival in de maak. Dat meldt ‘Variety’. De boeken zouden ook het potentieel hebben om later tot film of tv-serie te worden omgevormd.

23 juni