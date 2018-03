Sandrine André deelt emotionele instagrampost over overleden nonkel ('Bompa Lawijt') EVDB

18 maart 2018

10u34 266 Showbizz Actrice Sandrine André heeft via Instagram het overlijden van haar nonkel meegedeeld. Bij de foto schrijft Sandrine enkele mooie woorden om de man te eren.

"Doe ze daarboven allemaal de groeten", klinkt het onder de foto die Sandrine André via Instagram deelde. Op de foto is zij zelf te zien met haar nonkel Bernard. De man overleed deze week en speelde een grote rol in het leven van Sandrine. Ze neemt dan ook afscheid met hele mooie woorden.

Donderdag 15 maart 2018 was de laatste dag van mijn nonkel Bernard. We hebben de laatste 14 jaren samen een hele weg afgelegd. Nu scheiden onze wegen hier op aarde maar voor altijd in mijn hart. Doe ze daarboven allemaal de groeten. #bernardverheyden #bompalawijt #afscheid #missionaccomplished #rip Een foto die is geplaatst door null (@sandrine__andre) op 18 mrt 2018 om 00:34 CET

We wensen Sandrine en haar familie veel sterkte.