Sandra Kim verzamelt sneeuwbollen: “Ik ben zo bang dat er eentje gaat breken”

27 juli 2019

Bron: Dag Allemaal 4 Showbizz “Ze zijn kitscherig, maar ook mooi”, zegt zangeres Sandra Kim (46) over haar collectie ‘sneeuwbollen’. Ze koopt ze als souvenir of krijgt ze van vrienden en familie. Alleen een exemplaar van Bergen, de Noorse stad waar ze het songfestival won, ontbreekt.

We hebben er allemaal wel eentje in huis, een sneeuwbol, zo’n glazen ding waarin sneeuwvlokken neerdwarrelen als je ermee schudt. Maar de tachtig boules à neige die staan te blinken in de vitrinekast in de living van Sandra Kim, wijzen toch op een uit de hand gelopen souvenirverzameling. “Dat klopt”, lacht Sandra. “Ik ben ze zo’n vijftien jaar geleden bij toeval beginnen te verzamelen.”

Hoe kwam dat?

Iemand had zo’n boule de neige als cadeau voor me mee van vakantie. Sindsdien koop ik er altijd een van de bestemming waar ik op reis ga. En zo zit ik intussen aan tachtig stuks. Mijn collectie oogt wat kitscherig, maar ik vind ze toch mooi.

Aan de omvang van je collectie te zien, hou je duidelijk van reizen?

Enorm. Ik heb heel wat reisboeken en ben een echte aardrijkskundefanaat. Weet je, alle sneeuwbollen zijn herinneringen aan de vele mooie plekken waar ik al geweest ben. Al zitten er ook heel wat cadeaus van vrienden en familie bij die m’n passie kennen. Zo bracht m’n beste vriendin er eentje mee uit Australië. Da’s, samen met die bol met een danseres in uit Marbella, één van m’n favorieten. Ik droom er zelf trouwens ook van om ooit eens naar Australië te reizen.

Hier staat ook een mooie bol van de Taj Mahal.

Ook een cadeau. Ja, die bollen doen me ook dromen om zelf op reis te gaan. Ikzelf bracht al boules mee uit Cambodja, Mexico, Peru, Canada, de VS... En ook in de landen waar ik moet optreden, zoals Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland of Denemarken, ga ik telkens op zoek naar een mooi exemplaar. Zoals deze hier uit Oslo, waar ik recent moest zingen in een tv-show.

Oslo is niet ver van Bergen, waar jij in 1986 het songfestival won.

Ik heb niks dan mooie herinneringen aan die stad, maar une boule de Bergen heb ik niet. Ik was in die tijd ook nog niet aan het verzamelen, hé. Misschien moet ik er nog eens naartoe gaan. (lachje)

Ben je voorzichtig met je collectie of laat je de bollen weleens sneeuwen?

Mijn petekind komt hier vaak en wil dan altijd wel een paar bollen schudden. Maar ik ben bang dat er eentje gaat breken. De zoon van mijn beste vriendin heeft zo twee bollen van Disneyland gebroken.

Gebeurt het soms dat er eentje lekt?

Ja. Die bollen worden broos na verloop van tijd. Als ze kapot zijn, gooi ik ze weg. Met pijn in het hart, hoor. Zeker als het van een verre bestemming is, waar je niet snel naartoe reist. Zo koester ik een bol uit L.A. waarin het water geel is geworden door de zon. Net pipi. Niet mooi, maar ik doe hem niet weg, nooit. Ik hou veel van L.A. en dus wil ik ook dat souvenir niet wegdoen.

Die bol van de Italiaanse stad Vasto is vast bijzonder voor jou.

Da’s une boule spéciale, ja. Die komt uit de regio van m’n vader. Hij woont nu in Luik, maar werd geboren in een dorpje dicht bij Vasto, waar ik ook nog heel vaak naartoe reis. Dit jaar niet. Ik ga in augustus op vakantie naar Kreta. En ja, ook daar zal ik wel een bol op de kop tikken. Ik heb er al van Santorini en Mykonos, dus Kreta past in dat rijtje Griekse eilanden.

Heeft je collectie enige waarde?

Maar nee. Zo’n bol kost bijna niks. Voor mij zijn ’t gewoon leuke souvenirs met nostalgische waarde. Maar, j’aime les boules.