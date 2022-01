Sandra Kim niet te zien in nieuwe seizoen 'The Masked Singer': "Zó teleurgesteld dat VTM me niet vroeg”

LIVE. Koen Wauters krijgt een pornosnor bij de barbier: “Ik lijk wel een slechte acteur”

Het zijn al stevige dagen geweest voor Koen Wauters (54) en Pascal Feryn, die momenteel deelnemen aan de legendarische Dakar-rally. Na een week prijkt het duo op de 16e plaats in de rangschikking. Er zijn intussen ook al vijftig wagens uitgevallen. “Da’s niet slecht, maar ook geen reden om achterwaartse salto’s te doen”, knipoogt Koen, die zich momenteel voorbereidt op de tweede week in de rally. Dat doet hij door een bezoekje te brengen aan de barbier. Van plassen in de woestijn tot hun ochtendrituelen: volg alles van hun avontuur in onze liveblog.

10 januari