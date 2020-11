Sandra Kim en echtgenoot over herwonnen zelfvertrouwen na triomf in ‘The Masked Singer’: “In het begin ging ze met bang hartje naar opnames”

ShowbizzTen huize Sandra Kim (48) en Jurgen Delanghe zindert de roes na de overwinning in ‘The Masked Singer’ nog na. Jurgen, key-accountmanager in de automobielsector en ook Sandra’s begeleider bij optredens, is haar rots in de branding en blijft meestal in de schaduw. Maar nu komt hij er graag bij zitten voor een zeldzaam dubbelinterview. “Toen ik haar leerde kennen, was ik niet geïnteresseerd in haar succes. Ik wilde Sandra Caldarone leren kennen, het meisje achter de zangeres.”