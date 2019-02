Sandra Kim en Chris Van Tongelen keren terug naar musical: “Mijn artistieke hoogtepunt” DBJ

14 februari 2019

07u06 0 Showbizz Chris Van Tongelen (50) en Sandra Kim (46) keren terug naar de musical. Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van musicalproducent Music Hall, worden in ‘The Best of Musicals’ nog een keer alle hoogtepunten aangehaald.

Music Hall organiseert ter gelegenheid van zijn dertigste verjaardag een groot gala met alle hoogtepunten. Van ‘Annie’ en ‘Oliver’ over ‘The phantom’ en ‘Les misérables’ tot de eigen Vlaamse creaties. Leuk extraatje: de muziek zal gespeelde worden door een 22-koppig orkest. Chris Van Tongelen stelde het programma samen.

Zo selecteerde hij ook zijn Sandra Kim, die twintig jaar geleden een hoofdrol speelde in ‘Les Misérables’. “Les Misérables was een mijlpaal, voor mij moést Sandra erbij”, zegt Van Tongelen in het Nieuwsblad. En ook Sandra Kim kijkt met een brede glimlach terug op die periode. “Mijn deelname aan het Eurovisiesongfestival was top, maar ‘Les mis’ was mijn echte hoogtepunt. Weet je dat ik eerst nee zei tegen de rol? Gelukkig liet ik me overhalen”, blikt Sandra terug.

The best of musicals, op 28 februari in Stadsschouwburg Antwerpen en op 1 en 2 maart in Capitole Gent.

