Sandra Bullock over “ongelofelijk moeilijk” adoptieproces: “Diep en duister”

CelebritiesSandra Bullock (57) is de trotse moeder van zoon Louis (11) en dochter Laila (8), die ze geadopteerd heeft. Al was dat geen makkelijk proces, geeft ze toe in de podcast ‘Red Table Talk’.

In de nieuwe aflevering van ‘Red Table Talk’ vertelt Sandra Bullock openhartig over het adoptieproces. “Het is een systeem dat wel bestaat, maar mensen weten er weinig van omdat het moeilijk is om over te praten”, zegt ze. “Het gaat diep en het wordt duister. Toen ik het proces voor de eerste keer zelf deed, moest ik bewijzen dat ik een bekwame ouder was. Je wordt echt beoordeeld. Ik raakte halverwege en toen zei ik: ‘Dit kan ik niet.’”

Brieven over karakter

“Het voelde alsof ik buiten mijn lichaam getreden was. Ze vragen je letterlijk: ‘Wat denk je dat de ergste vorm van misbruik is? Wat is de ergste soort drug, of alcohol?’ Dus ik antwoordde: ‘Ik weet het niet, ze zijn allemaal slecht.’ Maar je denkt wel de hele tijd: als ik dit niet juist beantwoord, dan ben ik niet geschikt.” De actrice geeft toe dat ze zich erg bang voelde, en alsof ze “niet genoeg” was.

Toch moedigt ze iedereen die interesse heeft in adoptie, aan om ermee door te gaan. “Er zal altijd een ziel zijn die het nodig heeft dat jij z'n ouder wordt. Je wordt echt op de proef gesteld. Ze stellen erg veel vragen. Er moesten mensen zelfs brieven schrijven over mijn karakter. Mijn god. Maar de ziel waarvan het voorbestemd is dat je z'n ouder wordt, is daar ergens en die is klaar voor je. Je moet gewoon bereid zijn om een proces door te maken dat erg kwetsend en invasief aanvoelt, en je vermogen om een goede en liefdevolle ouder te zijn, in vraag stelt. En dat moet je maar oké vinden. Want elke ziel verdient dat die vragen gesteld worden. En wanneer je hen vindt, zal je het begrijpen.”

