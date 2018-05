Sandra Bullock (53) onthult haar geheim voor een strakke huid: "Ik gebruik voorhuid van baby's" DBJ

17 mei 2018

14u57

Bron: Daily Mail 1 Showbizz De Amerikaanse actrice Sandra Bullock (53) verklapte in de talkshow van Ellen DeGeneres hoe ze haar huid zo strak houdt. "Cate Blanchett en ik gebruiken allebei huidcellen van voorhuid".

Sandra Bullock is momenteel druk bezig met het promoten van 'Ocean's 8', die op 8 juni in wereldpremière gaat. Dat was echter niet waar presentatrice Ellen het over wilde hebben. Er was haar ter orde gekomen dat Sandra en haar vriendin Cate Blanchett namelijk allebei huidcellen van de voorhuid van jongetjes gebruiken om hun huid strak te houden. "Ik noem het een Penis-facial", zegt de actrice. "Wanneer je ziet hoe goed het is, zal je nooit meer iets anders willen."

"Waarom zou je zoiets in godsnaam willen?", vraagt DeGeneres. "Er zullen kleine piemeltjes uit je gezicht groeien", lacht ze. "Dat is dan maar zo", besluit de Oscarwinnares.

De zogenaamde 'penisfacial' is een zeer exclusieve behandeling waarbij micronaaldjes worden gebruikt om de poriën te openen. Het serum dat op de huid wordt geplaatst is afkomstig van de voorhuid van Koreaanse zuigelingen. De behandeling kost 650 dollar.