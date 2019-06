Sandra Bekkari kreeg al heel wat bagger over zich heen: “Dat ik eruitzag als een anorexiapatiënt kwam hard binnen” TK

08 juni 2019

12u00 0 Showbizz Vanochtend was televisiekok Sandra Bekkari te gast bij Evi Hanssen in ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ op Joe. Daarin praatten de twee dames over het einde van haar kookprogramma ‘Open Keuken’ en de commentaar die ze over zich heen kreeg op social media.

“Ik was dat niet gewoon, dat geef ik eerlijk toe”, aldus Sandra. “Als mensen een boek van mij kopen, is dat omdat ze echt geïnteresseerd zijn, op tv val je de huiskamer binnen. Ik was het niet gewoon van bagger over mij heen te krijgen. Het ergste dat ooit over mij gezegd werd, was: “Een televisiekok die eruitziet als een anorexia-patiënt”. Dat komt hard binnen.

Evi neemt Sandra ook mee naar de badkamer om samen in de spiegel te kijken. Ze vertelt dat ze heel blij is met haar hoge jukbeenderen en dat ze vooral heel dankbaar is dat ze ouder mag worden. Over haar kromme neus is ze iets minder tevreden.

Verder heeft Evi het ook met Sandra over de man van haar leven: haar partner Peter. Wanneer Sandra vertelt wat de sterkte is van hun relatie, krijgt ze het even moeilijk.

Ten slotte vertrouwt Sandra Evi toe dat ze niet altijd even perfectionistisch is. Zo is haar wagen vaak een stort en durft ze wel eens een glas te veel te drinken.