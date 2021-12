Sandra Bekkari kijkt samen met verloofde Peter bezorgd naar 2022: “Ons huwelijk in Italië volgende zomer? Ik ben er niet gerust op”

Showbizz Het plotse vertrek van Klaasje, alweer ‘een nieuwe blonde’ en heel wat controver­se: 2021 was het jaar van de wissel bij K3

Begin februari werd er een bommetje gedropt in medialand. Klaasje Meijer (25), ‘de blonde van K3', kondigde aan dat ze na vijf jaar als K3'tje de meidengroep zou verlaten om haar “vleugels uit te slaan”. Wat daarop volgde was een zenuwslopende zoektocht waarbij iedereen - ongeacht genderidentiteit - zich kon inschrijven om de groep weer te vervolledigen. Hanne (27) en Marthe (25) keken samen met Vlaanderen en Nederland mee naar potentiële opvolgers. Die vonden ze uiteindelijk in de Nederlandse Julia (19). Dit was het 2021 van K3.

29 december