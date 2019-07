Sandra Bekkari is dolgelukkig: “‘Peter heeft mij ten huwelijk gevraagd!” Redactie

30 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “We noemden elkaar al ‘mijn man’ en ‘mijn vrouw’, maar straks wordt het echt officieel’, zegt Sandra Bekkari (46). Alleen in Dag Allemaal vertelt de inmiddels gewezen VTM-kokkin over het aanzoek van haar grote liefde Peter (52). ‘Uiteraard heb ik meteen ja gezegd.”

Haar VTM-kookprogramma ‘Open Keuken’ keert niet terug dit najaar, maar dat wil niet zeggen dat Sandra Bekkari zit te treuren. Van haar boekenreeks ‘Nooit meer diëten’ gingen al meer dan 500.000 exemplaren over de toonbank, en er is een nieuw boek over gezond eten en leven in de maak. Maar bovenal: Sandra en haar levensgezel Peter Craeymeersch, directeur van Toerisme Oostende en ­bezieler van het Filmfestival aldaar, zijn na een relatie van zes jaar klaar om elkaar hun jawoord te geven.

Het wordt voor beiden hun tweede huwelijk. “Eigenlijk wilden we er geen ruchtbaarheid aan geven en hadden we enkel de familie op de hoogte gebracht’, vertelt Sandra ons. ‘Maar nu jullie er blijkbaar achter gekomen zijn, mag de rest van Vlaanderen het ook wel weten. (lachje) Peter en ik zijn toch veel te gelukkig om dit heugelijke nieuws voor ons te houden. Trouwen... We willen het allebei heel graag, en we zijn dus supercontent.”

Dat is eraan te zien, Sandra. Je straalt!

Dank je wel. We beseffen dat het op zich weinig zal veranderen aan onze relatie, maar ’t geeft wel een fijn gevoel om te weten dat we officieel man en vrouw zullen zijn. Om eerlijk te zijn: we vonden het stilaan een beetje raar als mensen spraken over ‘Sandra’s vriend’ of ‘Peters vriendin’. Zelf noemden we elkaar al ‘mijn man’ en ‘mijn vrouw’. Dus toen Peter me vroeg om te trouwen, heb ik onmiddellijk ja gezegd.

Hoe en waar heeft Peter zijn aanzoek gedaan?

We waren in Cannes voor het filmfestival. Maar Peter heeft mij niet in de volle drukte ­gevraagd, uiteraard. We zijn ’s avonds naar een rustig plekje gegaan. Ik had wel al gemerkt dat Peter een beetje nerveus was. Hij had een ring bij zich, en is op één knie gegaan. Het was heel romantisch.

De kinderen zijn ook in de wolken wellicht.

Uiteraard! We vormen nu al enkele jaren een nieuw samengesteld gezien en dat gaat allemaal heel vlot. Bij ons is het echt een droomscenario.

Zijn jullie al volop bezig met de voorbereidingen van de trouw?

Niet echt, want er is geen haast bij. Het plan is om pas volgende zomer te trouwen. De komende maanden gaan we rustig beslissen hoe we het allemaal gaan aanpakken.

Wordt het een trouwfeest met alle toeters en bellen?

(schudt het hoofd) Voor ons hoeft het zeker geen groot ­circus te zijn. Wij houden het liever een beetje privé. Het wordt dus eerder een intiem feest, met de familie en onze beste vrienden.

En welke gezonde hapjes ga je allemaal serveren?

Ik ga níet zelf koken, hé. (lachje) En het hoeft ook niet per se allemaal gezond te zijn. Op zo’n feestelijke dag mag een mens al eens genieten van extraatjes. Het wordt dus een mix van gezond en minder gezond. Ik hoop vooral dat iedereen zich amuseert op ons trouwfeest.