Sandra Bekkari is dit najaar niet meer te zien op VTM DBJ

23 mei 2019

11u48 0 TV VTM-kok Sandra Bekkari (45) gaat geen afleveringen van ‘Open Keuken’ meer presenteren. De experte in gezonde voeding last een tv-pauze in om zich in te zetten voor nieuwe projecten.

Voorlopig komen er geen nieuwe afleveringen van ‘Open Keuken’. Voedingsdeskundige Sandra Bekkari, die de voorbije 2 jaar bij VTM te zien was met een dagelijks tv-programma over gezonde recepten, last een tv-pauze in. Door de nieuwe projecten die Sandra deze zomer en dit najaar zal lanceren, wordt het voor haar immers moeilijk om dit nog te combineren met de opnames van een dagelijks programma.

“Ik bedank VTM, mijn team én mijn kijkers voor de vier mooie seizoenen en de in totaal 300 afleveringen”, zegt Sandra Bekkari. “Kiezen is altijd een beetje verliezen. Ik popel om dit najaar een nieuw concept met mijn publiek te delen dat onder andere zal bestaan uit een boekenreeks, een event en tal van andere food-initiatieven. Ik bouw verder aan mijn werk om een gezonde levensstijl nog makkelijker in ieders leven te passen.”

Davy Parmentier, creatief programmadirecteur VTM: “We zijn Sandra bijzonder dankbaar voor haar inzet én om haar kennis als experte in gezonde voeding met onze kijkers te delen. We begrijpen dat ze als voedingsdeskundige permanent haar research naar nieuwe food-inzichten wil voeden. We sluiten niet uit dat er in de toekomst nog samenwerkingen komen en steunen haar dan ook volop in het ontwikkelen van nieuwe projecten.”