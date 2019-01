Sander Gillis: “Je zal me niet snel betrappen op zaken die niet passen bij een wrapper” Redactie

27 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Tijdens het Gala van de Gouden K’s dit weekend is een grote rol weggelegd voor Sander Gillis (26). De Ketnetwrapper voelt zich helemaal in zijn sas op de kinderzender, maar ook in het ‘venthouse’ dat hij deelt met twee vrienden. Naar een partner is hij niet actief op zoek. ‘Maar als ik me verveel, zit ik wel af en toe op Tinder’, zegt hij.

Sander woont in het centrum van Brussel vlakbij zijn werk en deelt samen met twee vrienden uit de media een flat. Een beetje zoals de vroegere Ketnet-reeks W817 dus, waarin zes jongeren in een studentenflat samenwoonden. Voor de jonge vrijgezel is het de ideale manier om toch op eigen benen te staan. ‘Ons appartement heeft drie slaapkamers, maar de woonkamer, keuken en badkamer zijn gemeenschappelijk.’ En dat loopt perfect. ‘Samenleven met huisgenoten maakt mij vooral creatiever, het inspireert mij. Maar ieder blijft wel zijn eigen leven leiden. Samen koken doen we bijvoorbeeld nooit. Soms zitten we samen voor de televisie, maar zelfs dan is er geen discussie over welk programma we kijken. Alles gaat vanzelf.’

En hoe loopt het wanneer jullie vrouwelijke bezoekers hebben?

(lacht) Er komen weleens vrouwen over de vloer, sommigen blijven wat langer dan anderen. Dat kan allemaal (lacht). We zijn allemaal nog jong, hé, we zijn onze weg nog aan het zoeken. Maar we hebben wel één afspraak: er mag hier nooit een vrouw komen wonen, het moet een ‘venthouse’ blijven. Als een van ons drie vertrekt en we moeten een nieuwe huisgenoot zoeken, houden we audities op café. Dan stellen we vragen als: je komt thuis en er staat een afwas die niet van jou is. Wat doe je? Als je antwoordt dat je zal afwassen, mag je bij ons komen wonen (lacht).

En toch: voel je de drang nog niet om alleen te wonen?

Ooit wil ik in een loft in het centrum van Gent wonen. Ik ben opgegroeid in Latem en wil graag naar mijn roots terugkeren. Misschien met de vrouw van mijn leven. Maar met vrienden samenwonen doe je maar één keer in je leven. Zolang het mij niet stoort, blijf ik in Brussel. Ik betaal ook heel weinig huur omdat we het met z’n drieën delen. Intussen kan ik volop sparen.

De beste nonkel

Ben je actief op zoek naar een partner?

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN