Sancties tegen vlogger Logan Paul na nieuwe controversiële video's

09 februari 2018

20u14

Bron: The Verge, The Telegraph 0 Showbizz Videoblogger Logan Paul ligt opnieuw onder vuur. Vorige maand laste hij een pauze in nadat hij bakken kritiek kreeg voor het posten van een video waarin een dode man te zien was die zich kort daarvoor had verhangen in een bos in Japan. Nu doet een video waarin hij een rat schokken toedient met een stroomstootgeweer en een tweet over de fameuze ‘Tide pod challenge’ hem opnieuw de das om. YouTube deelt mee maatregelen te treffen.

Na de controverse omtrent zijn video van een zelfmoordslachtoffer in het Japanse Aokigaharawoud op 31 december, hield Logan Paul zich een tijdje gedeisd. De vlogger, die zestien miljoen abonnees heeft op zijn kanaal, beloofde voortaan omzichtiger te handelen.

Op 4 februari maakte hij zijn comeback. In die video pochte Paul over het feit dat hij tijdens zijn pauze abonnees had bijverdiend. “Welke andere YouTubers ken je die een drie weken durende pauze kunnen nemen en er toch nog een miljoen abonnees bij krijgen,” zei hij. “Ik weet zeker dat alles wat ik vanaf nu zal doen kritiek zal krijgen, het zal weerwerk krijgen, omdat ik een erg polariserende kerel ben. Je houdt van me of je haat me. Dus internet, alsjeblief, gebruik me, bro. Kruisig me, spreek kwaad over me, en ik kan je één ding beloven, jongens: ik ga nergens naartoe.”

Elektrische schokken en wascapsules

Na amper een dag liep het echter alweer fout. Op 5 februari publiceerde Logan Paul een video waarin hij met een stroomstootwapen elektrische schokken toediende aan een dode rat en waarin hij vissen uit een vijver schepte. Daarvoor kreeg hij kritiek van dierenrechtenorganisatie peta2. “Alle dieren hebben het vermogen om te lijden en pijn te voelen op dezelfde manier als mensen dat doen. De lichamen van dode dieren verminken en bespotten voor choquerende videocontent is nooit OK,” reageerde peta2. “Beeld je eens in dat iemand een taser afvuurt op een dode hond of kat. Alle dieren verdienen respect.”

Daarnaast werd Paul ook beschuldigd van het aanzetten tot deelname aan de gevaarlijke ‘Tide Pod Challenge’ waarbij mensen wascapsules inslikken, nadat hij had getweet “Ik slik 1 tide pod per retweet” in. Die tweet werd ondertussen weer verwijderd.

Sancties

Na de omstreden video van het Japanse zelfmoordbos kreeg YouTube kritiek omdat het Paul niet hard genoeg had aangepakt, maar het platform deelde mee dat het nadacht over "verdere consequenties".

Vanmorgen maakte YouTube bekend dat het tijdelijke alle advertenties op Pauls kanaal opschort, omdat recente video’s van de 22-jarige vlogger een inbreuk vormen op de richtlijnen van het platform, “ongeschikt zijn voor adverteerders” en “mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de bredere gemeenschap van YouTube-filmmakers.”

Volgens de socialemedia-analisten Social Blade rijft Logan Paul maandelijks zo’n 1,2 miljoen dollar (ongeveer 980.000 euro) aan reclame-inkomsten binnen via zijn YouTubekanalen. Door de huidige sancties staat die inkomstenstroom momenteel on hold, maar het is nog niet duidelijk voor hoelang. Zijn videokanalen vormen bovendien niet de enige bron van inkomsten voor Logan Paul. De YouTube-ster heeft ook een lijn kleding en merchandise die hij in elke video promoot. Hoeveel hij daarmee verdient, is niet duidelijk.