Samuel uit ‘Belgium’s Got Talent’ kampte met zware hernia: “Stel je voor, de stoere B-boy die zelfs zijn veters niet kan knopen”

24 oktober Wie tegenwoordig het woord ‘seriestalker’ in het nieuws hoort, denkt allesbehalve nog aan Netflix’s succesvolle stalkerserie ‘You’. Maar Joe Goldberg is terug om daar verandering in te brengen. De obsessief op liefde beluste boekenwurm is inmiddels getrouwd én vader van een pasgeboren zoon. Al zou er geen nieuw seizoen zijn, mocht al dat gezinsgeluk niet op één of andere manier doordrenkt raken met leugens, stalking, spanning en moord. Of u deze soapthriller in één keer de nek moet omwringen? Of beter verwoed blijft geloven in toevallige ontmoetingen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.