Samuel L. Jackson wordt opnieuw John Shaft

01 februari 2018

Who is the man? Hij, dus. Jackson kruipt voor de tweede keer in de huid van de legendarische detective die in de jaren '70 een echte cultheld werd.

Jackson speelde de rol al eens in 2000 in de film 'Shaft', die een remake was van de gelijknamige klassieke actiefilm uit 1971, waarin Richard Roundtree de hoofdrol speelde. Nu volgt 'Son of Shaft', waarvan de opnamen nu volop bezig zijn. Samuel L. Jackson heeft zich daarvoor weer in een übercoole '70's outfit gehesen. Ook Regina Hall en Method Man spelen belangrijke rollen. Roundtree zou ook terugkeren voor een korte cameo. Het is nog wachten tot begin 2019 voor de film in de bioscoop zal verschijnen.