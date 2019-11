Samson ontmoet zijn nieuwe baasje (maar wij krijgen hem nog niet te zien) KD

29 november 2019

20u32 0 Showbizz De videoclip van ‘Het allerlaatste liedje’, het - jawel - allerlaatste liedje van Samson en Gert, is vanaf vandaag, vrijdag 29 november, te zien op YouTube. Op het einde van de clip ontmoet Samson zijn nieuwe baasje, al krijgen de kijkers nog niet te zien wie het is. Op 21 december wordt de identiteit van het baasje onthult tijdens de eerste afscheidsshow in Puurs.

In de clip zien we Gert en Samson aan de piano terwijl fragmenten uit de populaire reeks van het duo op schermen achter hen worden geprojecteerd. Octaaf, Alberto, Van Leemhuyzen en de burgemeester vervoegen het duo voor het allerlaatste liedje. De opnames daarvoor gingen door in het bijzijn van een heleboel fans.

Op het einde van de videoclip zwaaien Octaaf, Alberto, Van Leemhuyzen en de burgemeester hun goede vriend Gert uit. Wanneer iedereen vertrekt, komt Samson terug tevoorschijn. Hij wordt opgewacht door iemand met een donkere broek. Meer dan een schaduw krijgen we niet te zien. “Daar ben je”, schreeuwt een gelukkige Samson uit. Het betekent de start van een nieuw duo, dat op 21 december voor het eerst op de voorgrond zal treden. Veel fans gokken op Viktor, de zoon van Gert Verhulst, maar dat wil de Studio 100-baas niet bevestigen of ontkennen. “Of m’n opvolger toevallig ook de familienaam Verhulst draagt? Mijn vader Jos is het alleszins niet”, grapt hij.