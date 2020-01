Samson & Marie brengen eerste videoclip uit SDE

10 januari 2020

17u54

Bron: Studio 100 22 Showbizz Zo’n drie weken geleden werd Marie Verhulst officieel tot het nieuwe baasje van Samson gekroond. Bij die nieuwe rol hoort uiteraard ook een eerste liedje, ‘Samson & Marie’, en nu is er ook een bijpassende videoclip.

Dat Marie Verhulst als het nieuwe baasje van Samson werd gekozen, is ondertussen algemeen bekend. Het kersverse duo hoopt ook muzikaal potten te breken met hun eerste single ‘Samson & Marie’, die al een tijdje geleden uitkwam. Nu is er ook de bijhorende videoclip, die te zien is op het YouTube-kanaal van Studio 100, Studio 100 TV en de Studio 100 Go-app. En de fans zaten duidelijk te wachten tot de videoclip om 17 uur gelanceerd werd. “Pff, wie vindt dit ook spannend?”, schreef iemand. Een andere zat dan weer duidelijk af te tellen: “Ik kan niet meer wachten!” Of: “Nog één minuut!” En de videoclip, met beelden uit de Afscheidsshow, viel duidelijk in de smaak. “Wanneer gaat dit kanaal nou Samson & Marie heten! FANTASTISCHE videoclip!”, stelde een fan, die Gertje duidelijk al vergeten was. Maar het was vooral Marie die op heel wat steunbetuigingen kon rekenen: “Wat een leuke eerste videoclip! Heel veel succes Marie! Je doet het nu al geweldig”, klonk het onder meer.

Momenteel werken Samson, Gert en Marie de Afscheidsshows af. De teller staat momenteel op 130.000 verkochte tickets. Naast de shows in de paasvakantie, zijn er ook extra shows in de krokusvakantie. Deze zomer komt er nog meer nieuwe muziek uit. Het nieuwe duo zal tijdens de zomermaanden ook in Plopsaland de Panne te zien zijn met een nieuwe zomershow. Dat laat Studio 100 weten.

Tickets & info: studio100.com