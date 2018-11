Samson & Gert zien er speciaal voor Rode Neuzen Dag ietsje anders uit JOBG

30 november 2018

07u45 0 Showbizz Moesten Gert Verhulst en zijn trouwe viervoeter ooit met pensioen willen, hier zijn Samson & Gers. Jonas Van Geel en Gers Pardoel transformeren zich speciaal voor Rode Neuzen Dag in het leukste duo van Vlaanderen. Vanavond pas te zien in de Rode Neuzen Dag XL Slotshow, maar wij volgden de repetities en geven je nu al een blik achter de schermen.

‘Ik denk de hele dag aan... Bobientje’. Gers Pardoel zijn ‘Louise’ klinkt vanavond voor de uitzondering ietsje anders. “Wel grappig om met een hond - euh Jonas Van Geel in een hondenpak bedoel ik - samen te zingen”, lacht Gers Pardoel. Het was Jonas’ idee om een duet te doen en Gers was direct verkocht. “We zorgen voor de komische noot in de show en dat is altijd leuk. Zeker omdat het Samson en Gert is. Ik keek vroeger wekelijks. Als Nederlanders is dat één van de Vlaamse dingen die je thuis meekrijgt - zoals Manneke Pis en Urbanus”, lacht hij. Maar Gers zei vooral ja tegen het concept van Rode Neuzen Dag, die zich deze derde editie focust op de mentale gezondheid van jongeren op school. “Ik doe graag iets terug voor de mensen. Vorige week heeft mijn optreden in ‘The Qube’ van Qmusic al zo’n 13.000 euro opgeleverd en dat doet me deugd”, vindt Gers. En niet onbelangrijk, Gers weet als geen ander hoe het voelt om met psychische problemen te sukkelen. “Ik heb zelf in een depressie gezeten. Gelukkig ben ik er goed uitgeraakt, maar er zijn jongeren die niet over hun problemen durven praten. Het is goed dat ze dankzij ‘Rode Neuzen Dag’ op deze manier wél hulp krijgen.”

(Lees verder onder de foto)

Bij Jonas ook niets dan enthousiasme over zijn eerste optreden met Gers, ook al moet hij daar voor een hondenpak aan... “Voor ‘Tegen De Sterren Op’ heb ik dat ook al eens aangehad en ik vind dat best tof. Ik ben opgegroeid met ‘Samson en Gert’ hé, dus dat is pure nostalgie”, zegt hij. “Ik kijk er naar uit. Maar vooral naar de show in zijn geheel. Ik ben zò blij dat we het Sportpaleis kunnen vullen. 16.000 tickets, allemaal voor het goede doel: waw!” En dat terwijl Koen Jonas nog zot verklaarde toen hij met het Sportpaleis op de proppen kwam. “Ik weet nog dat we met onze honden op een ochtend in de Mechelse velden aan het wandelen waren en ik voorstelde om de derde editie van Rode Neuzen Dag iets groter aan te pakken - in het Sportpaleis, dus. Niet simpel, maar we hebben doorgezet en kijk nu”, glundert hij.

Voor Van Geel wordt het wel een erg drukke avond, want hij leidt al zingend ook nog eens samen met Koen Wauters de show op het podium en zorgt daarbij voor het kippenvelmoment van de avond - op de bekendmaking van het ingezamelde bedrag, uiteraard. Met Nathalie Meskens brengt hij ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film ‘A Star is Born’. “Nathalie kwam met dat nummer af. Een heel mooi liedje dat voor een mooi moment kan zorgen. Heel fijn om dat samen met Nathalie te doen, want zij is er de andere edities altijd bij geweest”, aldus Jonas.

Komen nog optreden tijdens de Rode Neuzen Dag XL Slotshow: Tourist LeMC, Angèle, Laura Tesoro, Lil’ Kleine, Emma Bale, Novastar, The Voice Kids-winnares Jade en Hooverphonic.

Niels Destadsbader en Ann Lemmens presenteren de show, te volgen vanaf 20u40 bij VTM.