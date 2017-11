Samson & Gert populairder dan ooit: Straks 4 x 'Sportpladijs' en 20 Kerstshows, maar nu al nieuwe single Jolien Boeckx | TDS

Samson & Gert zijn populairder dan ooit en dat is aan hun agenda te merken: vier uitverkochte shows in het 'Sportpladijs' volgende week, nadien meer dan twintig Kerstshows. En gisteren namen ze nog de videoclip van hun gloednieuwe kerstsingle op. "Maar geen enkele seconde voelt dit als werken aan — zalig", aldus Gert Verhulst.

Ze hadden gewoon een nieuwe deurbel kunnen vragen — zodat nooit nog iemand moet kloppen. Maar nee: ‘vrede op aarde, want dat is zoveel meer dan 100.000 kerstcadeautjes waard’, dat wensen Samson & Gert met hun nieuwe kerstsingle, ‘Lieve Kerstman’ — ondertussen de 20ste al. "Kerstmis is dé tijd van het jaar om even stil te staan bij het leven. Het is een lied met een echte vredesboodschap", vertelt Verhulst.

Voor de bijhorende videoclip doken Gertje, Samson, de burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen gisteren de opnamestudio in. Een hele dag werd er gefilmd tussen de kerstbomen, ontelbare lichtjes, cadeautjes en… jazeker, sneeuw. "De set ziet er zo gezellig en relaxed uit. We nemen onze kerstvideo’s al járen met dezelfde ploeg op. De regisseur is er al sinds de tweede aflevering van ‘Samson & Gert’ bij. En we hebben ondertussen meer dan 700 afleveringen ingeblikt, dus dat kan al tellen (lacht). Da’s echt met een familie op de set staan, hé", vertelt Gert Verhulst ons tussen de opnames door.

‘Gertje’ mag in januari dan wel 50 worden, hij voelt zich nog lang niet te oud om in ‘Samson & Gert’ te blijven. "Nee, bijlange niet", zegt hij vastberaden. "Trouwens, ik ben hier niet de oudste, hoor. Ik ben zelfs de jongste van de hele bende! Wacht, nu moet ik wel zien wat ik zeg (lacht)... Hey Walter (roept Van Leemhuyzen — Walter Baele —, red.), hoe oud ben jij? 53? Ah voilà, ik ben hier dus écht de ‘jeune premier’", lacht Verhulst. "Nee, na 27 jaar vind ik ‘Samson & Gert’ nog altijd héél plezant. Voor mij voelt dat niet aan als werken. Maar dat is het verhaal van mijn leven, hé. Ik word al 27 jaar betaald om mijn hobby te mogen doen. Idealer kan toch niet?"

Pure nostalgie

Zo kijkt Gertje heel hard uit naar de ‘Throwback Thursday in het Sportpladijs’ volgende twee weken. Vier shows — in een mum van tijd volledig uitverkocht — in het Sportpaleis Antwerpen, waar nostalgie de kroon zal spannen voor de 20ste verjaardag van Ketnet. Samson & Gert zijn uiteraard de hoofdact. "De mensen gaan daar iets meemaken dat ze nog nooit hebben gezien", triggert Gert. "We hebben al twee keer voor studenten opgetreden, de ene keer voor een 7.000, de andere voor zo’n 600. Maar als die allemaal samen meebrullen op de grootste hits van ons: dat is bangelijk, ik heb zo’n taferelen nog nooit meegemaakt. Vergroot dat publiek dan nog eens naar een schaal van 16.000 mensen: dat zal ongezien zijn. Ik ga daar ook emotioneel van worden, want da’s niet alleen voor het publiek — 18- tot 30-jarigen — maar ook voor mij pure nostalgie. Al die herinneringen aan nummers gaan dan boven komen. Ik kijk daar enorm hard naar uit!"

Voor de 27ste keer op rij wel geen kerstvakantie voor Gert, want na die shows in het ‘Sportpladijs’ komt de Samson & Gert Kerstshow er al aan. Goed voor over de 20 optredens. "Binnenkort starten we met de repetities, we zijn nu de teksten uit het hoofd aan het leren", zegt Gert. "Als ik dan binnenkort dat trouwe publiek van kinderen, ouders, grootouders, hele families, voor me zie, geniet ik. Sommige mensen komen al 20 jaar en die herken ik dan ook in de zaal. Alleen verouderen ze elk jaar een beetje (lacht)."

De single ‘Lieve Kerstman’ komt uit op 8 december. Het lied staat ook op de kerstcd van Studio 100, die vanaf vandaag in de winkel ligt.