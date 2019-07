Samson & Gert beginnen vandaag aan hun allerlaatste reeks zomershows KD

23 juli 2019

Vandaag trapt Gert Verhulst (51) zijn allerlaatste reeks zomershows af. Samen met Samson en Walter De Donder, die weer in de huid kruipt van de plaatselijke burgemeester, staat hij voor de laatste keer in Plopsaland De Panne. In december begint de definitieve afscheidsshow van Gert en co.

In april liet Gert Verhulst op een persconferentie weten dat hij stopt als Gertje van Samson. Er werd een afscheidsshow aangekondigd - naar het voorbeeld van de ‘oude’ K3 -, maar die werd ondertussen al ontelbare keren verlengd. Het voorlopige laatste optreden gaat door op 18 april 2020. Alle afscheidsshows gaan door in Puurs.

Maar voor het zover is, nemen Samson en Gert nog afscheid van Plopsaland De Panne met hun geliefde zomershows. Burgemeester Walter De Donder is daar ook van de partij. Studio 100 belooft “een fantastische show vol mooie liedjes, leuke dansjes en vele dolle fratsen”. Op 23 augustus speelt de show voor de laatste keer in De Panne.