Samson & Marie brengen voorleesverhalen uit: “Ideaal voor onderweg of aan het strand”

Film Manager Johnny Depp ontkent terugkeer naar ‘Pirates of the Caribbean’

Op maandag raakte er bekend dat Johnny Depp (59) in gesprek was voor een nieuwe ‘Pirates of the Carribean’-film, maar dat sprookje blijkt te mooi om waar te zijn. Het management van de Amerikaanse acteur heeft namelijk laten weten dat er geen onderhandelingen aan de gang zijn.

28 juni