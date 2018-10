Samen zijn ze 50 miljoen waard: dit zijn de 10 rijkste artiesten van ons land TDS

30 oktober 2018

11u49

Bron: La Capitale 1 Showbizz 50.422.638 euro. Zoveel zijn de 10 rijkste artiesten van ons land samen waard. Dat schrijft de Franstalige krant La Capitale deze week, op basis van cijfers die ze opvroegen bij de Nationale Bank en inkeken. In de top 10 duiken toch enkele verrassende namen op.

Ze maken muziek, ze zijn bekend én ze zijn rijk. Dat hebben de artiesten uit de top 10 met elkaar gemeen. Financieel expert Thierry Debels ging na welke Belgische muzikanten het meeste waard zijn. Hij maakt wel een kanttekening bij het lijstje: het gaat niet om het persoonlijke fortuin van onze sterren, maar wel om de waarde van hun vennootschappen.

Deze namen staan in de top 10:

1. Stromae: 12.376.023 euro

2. Helmut Lotti: 7.167.206 euro

3. Frank Michael: 7.083.748 euro

4. Dimitri Vegas & Like Mike: 5.065.460 euro

5. Milow: 4.708.978 euro

6. Koen Wauters: 3.518.774 euro

7. Frédéric François: 3.349.696 euro

8. Claude Barzotti: 2.613.943 euro

9. Axelle Red: 2.410.569 euro

10. Salvatore Adamo: 2.128.241 euro

Enkele opvallende namen uit de lijst:

1. Stromae: 12.376.023 euro

Paul Van Haver, beter bekend als Stromae, komt als onbetwistbare nummer één uit de bus. Zijn zaakjes draaien dan ook goed: eind 2017 stond er 12.376.023 euro op de bank. Het bedrijf had een jaarwinst van 226.843 euro. Samen met zijn vrouw Coralie heeft Stromae overigens net een gloednieuwe zaak opgericht, die zich focust op onroerend goed. Het koppel injecteerde 100.000 euro in het nieuwe bedrijf.

2. Helmut Lotti: 7.167.206 euro

Helmut Lotti staat op de tweede plaats. Hij bezit ten minste twee bedrijven in ons land. Vorig jaar stak er 4.993.516 euro in de ene zaak, en 2.173.690 euro in de andere. Alles samen goed voor liefst 7.167.206 euro.

4. Dimitri Vegas en Like Mike: 5.065.460 euro

Dimitri Vegas & Like Mike staan op de vierde plaats. De zaak van de Belgische dj-broers is 5.065.460 euro waard. Daarmee doen de twee het slechter dan een jaar eerder: toen stond er immers 1,2 miljoen euro meer op de rekening.

5. Milow: 4.708.978 euro

Samen met zijn vrouw Anne heeft Milow een zaak opgericht die 4.708.978 euro waard is. Het bedrijf doet het beter dan een jaar eerder: door de aankoop van een nieuw gebouw steeg de waarde met bijna 1,5 miljoen euro.

6. Koen Wauters: 3.518.774 euro

Hoewel sommige media stellen dat Koen Wauters bijna 9 miljoen euro waard is, zouden die gegevens niet correct zijn. De Clouseau-zanger zou immers ‘maar’ 3,5 miljoen euro waard zijn, gesplitst over twee bedrijven. Hij bezit 1.852.597 euro in zijn ene zaak, en 1.666.177 euro in zijn andere firma.

9. Axelle Red: 2.410.569 euro

Ook Fabienne Demal, beter bekend als Axelle Red, duikt op in de lijst. Ook zij runt samen met haar man Filip twee bedrijven. De ene firma is wel acht keer meer waard dan de andere: 2.148.656 euro tegenover 261.913 euro. Alles samen geeft het een som van 2.410.569 euro.