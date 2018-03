Samen ziek: Maarten en Dorothee van Qmusic geveld door voedselvergiftiging

27 maart 2018

19u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Geen 'Maarten & Dorothee' vandaag op Qmusic. Het presentatorsduo ligt ziek te bed. "Voor het eerst sinds ze samenwerken tegelijk ziek. Veel beterschap, arme stakkers!" lezen we op de Facebookpagina van de zender.

Een voedselvergiftiging, dat zegt de dokter. En we waren op weekend met ons ploegje. Iedereen onderuit 😂 Hopelijk morgen terug gewoon on air. Een foto die is geplaatst door null (@maartn) op 27 mrt 2018 om 17:04 CEST

"Een voedselvergiftiging, dat zegt de dokter", zegt Maarten Vancoillie op Instagram. "En we waren op weekend met ons ploegje. Iedereen onderuit. Hopelijk morgen terug gewoon on air."

Voor het eerst in de geschiedenis van onze samenwerking zijn @maartn en ik op hetzelfde moment ziek. ‘t Is een historische dag. 🎉 Merci om onze show te depaneren @fierensv! 🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@dodauwe) op 27 mrt 2018 om 16:47 CEST

Dorothee voelt zich al even miserabel: "Voor het eerst in de geschiedenis van onze samenwerking zijn @maartn en ik op hetzelfde moment ziek. ‘t Is een historische dag. Merci om onze show te depaneren, Vincent Fierens."