Samen in ‘De Mol’ en samen onder één dak: Gilles Van Bouwel woont al 2,5 jaar samen met Issabel Steve Stevens en Christophe D’Huysser

17 januari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Gilles Van Bouwel (31) is een expert op het vlak van roommates. Sinds zijn achttiende woont de ‘Café De Mol’-presentator samen met vrienden. Op dit moment deelt hij het huis zelfs met Issabel, met wie hij samen aan ‘De Mol’ deelnam.

Hoe verloopt dat?

In het begin bracht dat wel de nodige frustraties met zich mee. Ik ben een netheidsfreak en Issabel is ...euh... minder ordelijk. Ik weet dat ik niet de makkelijkste ben om mee samen te wonen, dus moet je water bij de wijn doen. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen. Ik vind het tof om ‘s avonds thuis te komen en met iemand te kunnen babbelen.

Wat jullie band alleen nog maar versterkt.

Dat is inderdaad een logisch gevolg. Maar toch is het ook belangrijk om je eigenheid te behouden. Dat je niet elke avond samen tv kijkt of samen kookt. Soms leven we dus wat naast mekaar. Maar het is fijn om te weten dat er gezelschap is op de momenten dat je het wilt.

Zijn er ook duidelijke afspraken?

Nee, niet echt. Het gebeurt allemaal heel organisch. Er is wel één regel: als de poetsvrouw komt, dan is het om schoon te maken en niet om op te ruimen. Daar betaal ik haar niet voor. Dan moet alles op orde liggen. Maar ook qua budgetten zijn er geen afspraken. Op mijn vorige appartement werkten we met een gemeenschappelijke rekening waarop iedereen een bedrag moest storten voor gemeenschappelijke boodschappen. Dat werkte heel erg goed. Maar stel dat Issabel al lang niets meer betaald heeft, dan zeg ik: ‘Ga jij het toiletpapier kopen?’

Welke gouden raad heb je nog voor mensen die net als jij met een roommate willen samenwonen?

Laat niets op je lever liggen en praat dingen zo snel mogelijk uit. Anders blijft dat borrelen en ontploft het op een bepaald moment. En als je gaat samenhokken met vrienden: denk er dan goed over na. Je leert kameraden op een andere manier kennen, ook hun mindere kantjes. Zo heb ik eens samengewoond met een vriend die het bloed van onder mijn nagels haalde omdat hij niet proper was. Ik heb hem vaak vervloekt, maar gelukkig is hij steeds een goede kameraad gebleven. Dat is lang niet altijd het geval, denk ik.

Zie je jezelf nog lang samenwonen met een huisgenoot?

In juni verhuist Issabel naar haar eigen appartement en ik ben niet echt op zoek naar iemand anders. Omdat ik geen onbekende mensen in huis wil. Maar als ik iemand ken die een kamer zoekt, dan is hij of zij meer dan welkom.

