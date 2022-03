Samen een gezin zijn liep al moeizaam, maar gaf ontrouw de genadeslag bij Jonas Van Geel en Evelien?

ShowbizzVoor wie hen een beetje kende, was het geen donderslag bij heldere hemel, toen Evelien Bosmans (32) en Jonas Van Geel (37) aankondigden dat ze vanaf nu elk hun eigen weg gaan. Al in november vorig jaar pakten zich immers donkere wolken samen boven hun turbulente relatie. Het ouderschap liep moeizaam, Evelien gaf toe niet in monogamie te geloven en daarnaast was er mogelijk sprake van ontrouw. “Jonas werd verschillende keren gesignaleerd in het Antwerpse uitgaansleven, waar hij volgens getuigen ‘vrij intiem’ omging met vrouwelijk gezelschap.”