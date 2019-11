Samen acteren, zingen en dansen: deze BV-kinderen treden in de voetsporen van hun ouders Jolien Boeckx

19 november 2019

00u00 1 Showbizz Kristel Verbeke en Gene Thomas hoor je sinds vorige maand samen met hun jongste dochter in een Sinterklaasfilm en Jan Schepens schittert binnenkort met zijn oudste dochter in de musical 'Daens': steeds meer BV-kinderen treden in de voetsporen van hun ouders. "Als papa truckchauffeur is, willen kinderen óók meerijden met de vrachtwagen."

De appel valt niet ver van de boom, ook bij BV's. Steeds meer bekende Vlamingen staan dezer dagen samen met hun kroost op de planken, op de filmset of in de opnamestudio. Voor Gene Thomas (47) en Kristel Verbeke (43) zit hun familie-opdracht er al op. Zij zijn momenteel met hun jongste dochter Lily (13) te horen in de familiefilm 'Waar is het grote boek van Sinterklaas?'. De drie spraken voor de Vlaamse versie elk een stemmetje in. "Lily speelt de dochter van Kristel, en ik ben de broer van mijn vrouw", lacht Gene. "Het was heel speciaal om Lily in de studio haar ding te zien doen, ze genoot er echt van. We moesten wel elk apart de studio in, maar het was echt supertof om te doen." Toen de vraag kwam om met z'n drieën mee te spelen, waren Gene en Kristel direct enthousiast. "Keitof! Het leek ons heel fijn om te doen. Nanou (14), onze oudste dochter wilde ook graag meespelen, maar zij klonk helaas al iets te volwassen voor de rol."

Lily was twee jaar geleden al te zien in de 'Samson & Gert Kerstshow'. "Zingen, dansen en acteren vinden onze dochters allebei heel plezant. Ze hebben natuurlijk ook nooit iets anders gekend. Voor Kristel en mij is dit onze natuurlijke habitat. En als Lily en Nanou op termijn ook de showbizz willen ingaan, zullen we hen daarin steunen. Laat ze hun weg daarin maar zoeken. We vinden het vooral heel belangrijk dat onze dochters doen en proeven van wat ze graag doen. Als Nanou en Lily nu uit het niets zouden zeggen dat ze in het Sportpaleis willen staan, zouden we hen wel temperen. (lacht) Maar met bekend worden op zich zijn ze niet bezig. Ach, ze zijn nog jong, hé. Ze zitten vol dromen. We zien wel wat de toekomst uiteindelijk brengt."

Zwanger fabrieksmeisje

Ook de oudste dochter van Jan Schepens (49) en Katja Retsin (47) heeft de acteermicrobe te pakken. Manou (14) speelt vanaf 22 februari naast papa Jan in de Studio 100-musical 'Daens'. "Zonder enige druk van mij weliswaar", lacht Jan. "Manou houdt al jaren van acteren, zingen en dansen. Ze zit momenteel in een Gents theatergezelschap en deed twee jaar geleden ook al auditie voor de musical 'Dolfje Weerwolfje', waarin Katja en ik speelden. Bij ons thuis wordt er de hele tijd door gezongen. Die liefde voor cultuur zit er zo ingebakken. Logisch ook. Als papa truckchauffeur is, willen kinderen óók meerijden met de vrachtwagen. In onze sector is dat niet anders."

Jan speelt in de spektakelmusical de rol van Pieter Daens, de broer van priester Adolf Daens, én is ook understudy voor de hoofdrol. Manou speelt Nini, een 12-jarig meisje dat in de fabriek werkt, zwanger geraakt en uiteindelijk sterft. "Het is een beperkte, maar wel heel heftige rol. Tijdens haar auditie heeft Manou moeten huilen en werd ze door de regisseur, Frank Van Laecke, door de ruimte gesleurd. Ze heeft blijkbaar indruk gemaakt", aldus Jan.

Julie en Jacques Vermeire: samen in 'Viva Boma'

Vanaf 18 december duiken Jacques - DDT - Vermeire (68) en dochter Julie (21), die pas nog 'Dancing with the Stars' won, samen op in de vierde film van 'F.C. De Kampioenen'. Julie speelt in 'Viva Boma' één van de meisjes in The Pussycat. "Een hele eer", vindt ze dat zelf. "Het was de productie zelf die me gevraagd heeft, ik kreeg de rol dus niet van papa." Jacques gaf eerder al aan dat hij stiekem hoopt om binnenkort 'de vader van' te worden. "Julie krijgt momenteel meer belangstelling dan ik, maar daar heb ik totaal geen probleem mee. Ze heeft alle kwaliteiten om te slagen in een tv-carrière, maar de toekomst moet uitwijzen of dat ook zal gebeuren."

Gezin Peeters-Miller: met z'n vieren op de planken

Via Telenet kan je momenteel kijken naar het tweede seizoen van de reeks '#hetisingewikkeld'. Daarin speelt actrice An Miller (45) de mama van haar echte dochter Leonce (14). Twee jaar geleden stonden mama en dochter voor het eerst samen op de set, voor het eerste seizoen. "Met je dochter 'naar het werk' gaan is fijn. Die band blijft, ook met de camera's erbij", vertelde An toen. Vanaf januari staan An, haar man Filip Peeters (56), Leonce en haar tweelingzus Louisa zelfs met z'n vieren samen op de planken van een theaterstuk over familiedrama's. "Een unieke, leerrijke ervaring."

Roel en Toots Vanderstukken: meer dan ‘Familie’

Roel Vanderstukken (42) liet zijn 8-jarige zoon Toots onlangs meespelen in zijn vaste soap 'Familie'. Toots was voor de zomervakantie enkele weken te zien als de zieke Rik, voor wie een benefiet werd georganiseerd. "Met je zoon op de set is toch echt heel speciaal. Vooral om te zien dat hij schitterend speelt, erg plichtbewust is en voortdurend gefocust", vertelde Roel daarover. "Bij de repetities van onze eerste scène had ik het vooral zelf moeilijk."

Peter en Charlie Van den Begin: ook papa en dochter op het scherm

Peter Van den Begin (55) was midden dit jaar samen met zijn dochter Charlie (13) te horen in de animatiefilm 'Wonder Park'. Vader en dochter spelen ook effectief vader en dochter in het verhaal. "Haar bezig zien maakte mij zó trots", aldus Peter. Charlie droomt, net zoals haar papa en mama Tine Reymer - óók een actrice - van een leven op de scène. "Het belangrijkste is dat onze kinderen iets doen wat ze graag doen, en dat ze dat met plezier en passie uitvoeren. Mijn ouders hebben mij ook altijd gesteund, ik was vrij om te kiezen en voor mijn dromen te gaan."