Samantha Steenwijk over nieuw K3'tje Julia: “Het ging niet om het uiterlijk, we zochten kwaliteit”

Royalty Nieuw boek: “Het was prins Charles die zich vragen stelde over de huidskleur van Archie”

Sinds het explosieve interview dat Meghan Markle (40) en prins Harry (37) in maart aan Oprah Winfrey (67) gaven, wordt er volop gezocht naar welke royal precies een opmerking maakte over de huidskleur van hun zoontje Archie. Volgens een nieuw boek, ‘Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’, is prins Charles (73) de schuldige.

28 november