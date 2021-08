Samantha Markle haalt opnieuw uit naar halfzus Meghan Markle: “Hoe durf je mensen te behandelen alsof ze vaatdoeken zijn?”

Samantha Markle deed haar beklag in The Royal Observer. Haar boodschap? Dat Meghan zich naar de buitenwereld veel beter voordoet dan ze is door dit soort initiatieven te lanceren, maar tegelijkertijd haar familie volledig uit het oog verliest. “Je bent geen twaalf of negentien jaar oud meer", begon Samantha haar tirade. “En zelfs als dat zo was, dan heeft onze vader je je hele leven alles gegeven wat je maar wilde en is hij steeds geweldig voor je geweest. Je hebt het recht niet om hem of de koninklijke familie zo te behandelen. Je bent veertig!", klonk het. “Hoe lang gaat het nog duren voor je wakker wordt en zo degelijk en menslievend wordt als je PR-team laat uitschijnen dat je bent? Dit is geen spelletje. Het gaat hier om échte mensen met een eigen leven en eigen gevoelens. Hoe durf je dat uit te buiten en mensen te behandelen alsof ze vaatdoeken zijn. Je deed ooit eens een reclamefilmpje voor afwasmiddel. Prima, maar je moet mensen dan nog niet behandelen alsof ze vaatdoeken zijn."

Verraad?

“Misschien moet je de mensen in je leven eens behandelen alsof ze enige waarde voor je hebben", sneerde Samantha verder. “Alsof ze net zo belangrijk zijn als je fotoshoots en je gala’s. Het leven is kort en al die dingen doen er eigenlijk niet toe. Wat belangrijk is, zijn de mensen rondom je - die je nu zo kil behandelt. Ze zijn niet vervangbaar. Je bent 40 nu. Onze vader zal misschien niet nog een jaartje ouder worden."

Samantha en Meghan liggen al een hele tijd overhoop met elkaar. Ook de relatie met hun vader, Thomas, is danig bekoeld sinds haar huwelijk met prins Harry. Maar voor de hertogin is er nog een groot verschil tussen de verzuurde relatie met haar vader of die met haar halfzus. “Dit is zo’n andere situatie dan met mijn vader", liet ze in maart optekenen over Samantha. “Wat verraad betreft: je kan alleen maar verraden worden door iemand waarmee je een relatie hebt. Ik voel me niet op m'n gemak om te praten over mensen die ik eigenlijk niet ken", vervolgde Meghan. “De laatste keer dat ik Samantha zag is al ruim 19 jaar geleden, en daarvoor was het ook al 10 jaar geleden. Ik denk dat ze haar naam pas terug naar Markle veranderde toen ik een relatie begon met Harry. Dat zegt volgens mij genoeg."

